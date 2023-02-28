Мичков Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1892
Отец: Мичков Матвей Степанович
Мать: Мичкова Вера Васильевна
Крещение
01.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
09.11.1901
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно