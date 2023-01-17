Мичкова (Щекалева) Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
18.02.1842
Муж: Мичков Степан Козмич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте: | Заводский служители | Феодор Сергиев Гришин | Косма Иванов Анисимов (Землянников?)
Рождение ребёнка
08.02.1843
Дочь: Афанасия Степановна
Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич
Рождение ребёнка
16.03.1847
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич
Крещение
22.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1850
Дочь: Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич
Рождение ребёнка
15.11.1852
Дочь: Мичкова Феоктиста Степановна
Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич
Рождение ребёнка
16.08.1859
Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно