Мичкова (Щекалева) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Щекалева) Екатерина Емельяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Щекалев Емельян Егорович

Мать: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1842

Муж: Мичков Степан Козмич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте: | Заводский служители | Феодор Сергиев Гришин | Косма Иванов Анисимов (Землянников?)
Рождение ребёнка
08.02.1843

Дочь: Афанасия Степановна

Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1847

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.03.1850

Дочь: Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1852

Дочь: Мичкова Феоктиста Степановна

Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1859

Сын: Мичков Матвей Степанович

Отец ребёнка: Мичков Степан Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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