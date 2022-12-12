Щекалева (Кондюрина) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
?.01.1820
По уведомлению Канбарской Заводской канторы бракосочетавшиеся у старообрядцев нами нижеподписавшимися не венчаны
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мичкова Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Щекалев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Волкова Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Щекалев Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
23.09.1838
Сын: Щекалев Федор Емельянович
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
24.04.1840
Дочь: Хиония Емельяновна
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекалев Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно