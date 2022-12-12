Щекалева (Кондюрина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Кондюрина) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кондюрин Григорий Андреевич

Мать: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1820

Муж: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
По уведомлению Канбарской Заводской канторы бракосочетавшиеся у старообрядцев нами нижеподписавшимися не венчаны
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мичкова Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Щекалев Василий Емельянович

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Волкова Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Щекалев Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1838

Сын: Щекалев Федор Емельянович

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1840

Дочь: Хиония Емельяновна

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекалев Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Щекалев Емельян Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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