Щекалев Федор Емельянович
Место рождения
Дата рождения23.09.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
23.09.1838
Крещение
26.09.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница единоверческаго священника Алексия Бердникова дочь девица Анфиса
Крещение
16.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.03.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковой дочь Анфиса Миронова
Бракосочетание
24.02.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Михайло Титов Климовских
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Щекалев Николай Федорович
Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна
Рождение ребёнка
01.06.1859
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1865
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно