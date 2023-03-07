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Щекалев Федор Емельянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.09.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1838

Отец: Щекалев Емельян Егорович

Мать: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.09.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница единоверческаго священника Алексия Бердникова дочь девица Анфиса
Крещение
16.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.03.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковой дочь Анфиса Миронова
Бракосочетание
24.02.1856

Жена: Щекалева Феоктиста Семеновна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Михайло Титов Климовских
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Щекалев Николай Федорович

Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1859

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1865

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Щекалева Феоктиста Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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