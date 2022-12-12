Щекалева (Быданова) Феоктиста Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Быданов Семен Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Михайло Титов Климовских
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Щекалев Николай Федорович
Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович
Рождение ребёнка
01.06.1859
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1865
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно