Щекалева (Быданова) Феоктиста Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Быданова) Феоктиста Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Быданов Семен Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1856

Муж: Щекалев Федор Емельянович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Михайло Титов Климовских
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Щекалев Николай Федорович

Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1859

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1865

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Щекалев Федор Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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