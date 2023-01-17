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Щекалев Емельян Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

13.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Щекалев Егор Андрианович

Мать: Щекалева Агафия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1820

Жена: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
По уведомлению Канбарской Заводской канторы бракосочетавшиеся у старообрядцев нами нижеподписавшимися не венчаны
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мичкова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Щекалев Василий Емельянович

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Волкова Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Щекалев Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.04.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ивана Савастьянова Вавилова дочь девица Анна
Крещение
08.04.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Феодора Иванова Кондюрина
Рождение ребёнка
23.09.1838

Сын: Щекалев Федор Емельянович

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1840

Дочь: Хиония Емельяновна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Крещение
17.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: Трофима Арефьева Баранова жена Зиновия Михайлова
Крещение
18.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекалев Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Припасный смотритель Камбарского завода
Смерть
13.12.1867
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.12.1867
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