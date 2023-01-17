Щекалев Емельян Егорович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти13.12.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1798
Бракосочетание
?.01.1820
По уведомлению Канбарской Заводской канторы бракосочетавшиеся у старообрядцев нами нижеподписавшимися не венчаны
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мичкова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Щекалев Василий Емельянович
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Волкова Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Щекалев Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Крещение
08.04.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ивана Савастьянова Вавилова дочь девица Анна
Крещение
08.04.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Феодора Иванова Кондюрина
Рождение ребёнка
23.09.1838
Сын: Щекалев Федор Емельянович
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.04.1840
Дочь: Хиония Емельяновна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Крещение
17.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: Трофима Арефьева Баранова жена Зиновия Михайлова
Крещение
18.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекалев Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Припасный смотритель Камбарского завода
Смерть
13.12.1867
Похороны
15.12.1867