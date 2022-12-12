Волкова (Щекалева) Феодосия Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
10.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Крещение
30.11.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1852
Дочь: Ковалева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1853
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
21.04.1855
Дочь: Глебова Александра Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
21.03.1857
Сын: Волков Александр Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
11.03.1869
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
29.07.1870
Сын: Волков Иван Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
20.02.1873
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
До 1873
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно