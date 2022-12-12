Волкова (Щекалева) Феодосия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Щекалева) Феодосия Емельяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Щекалев Емельян Егорович

Мать: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1850

Муж: Волков Петр Еремеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Крещение
30.11.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1852

Дочь: Ковалева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1853

Сын: Волков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Рождение ребёнка
21.04.1855

Дочь: Глебова Александра Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1857

Сын: Волков Александр Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1869

Сын: Волков Павел Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Волков Иван Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.02.1873

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Волков Василий Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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