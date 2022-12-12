Волков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1857
Дата смерти09.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1857
Крещение
22.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крестил Священник Камбарского Завода Петропавловской единоверческой церкви Алексий Дмитриев(ич) Чечулин | Восприемница служительская жена Гликерия Гавриилова Немкова
Крещение
16.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1884
Дочь: Курбатова Анна Александровна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
03.09.1886
Дочь: Котова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
12.09.1888
Сын: Волков Петр Александрович
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна
Крещение
01.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1892
Дочь: Лунина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна
(18.08.2017) До этого времени считалось, что год рождения - 1895
Рождение ребёнка
04.09.1896
Дочь: Морозова Наталия Александровна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна
(18.08.2017) До этого момента датой рождения считалась 07.09.1897
Рождение ребёнка
11.04.1898
Сын: Волков Федор Александрович
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
28.02.1903
Сын: Волков Павел Александрович
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1920
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область