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Волков Александр Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.03.1857

Дата смерти

09.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1857

Отец: Волков Петр Еремеевич

Мать: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крестил Священник Камбарского Завода Петропавловской единоверческой церкви Алексий Дмитриев(ич) Чечулин | Восприемница служительская жена Гликерия Гавриилова Немкова
Крещение
16.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1884

Дочь: Курбатова Анна Александровна

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1886

Дочь: Котова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1888

Сын: Волков Петр Александрович

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1892

Дочь: Лунина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
(18.08.2017) До этого времени считалось, что год рождения - 1895
Рождение ребёнка
04.09.1896

Дочь: Морозова Наталия Александровна

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна

(18.08.2017) До этого момента датой рождения считалась 07.09.1897
Рождение ребёнка
11.04.1898

Сын: Волков Федор Александрович

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1903

Сын: Волков Павел Александрович

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анастасия Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.01.1920
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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