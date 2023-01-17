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Волков Петр Еремеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Около 1905

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Волков Еремей Власович

Мать: Волкова Домника Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1850

Жена: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Рождение ребёнка
17.07.1852

Дочь: Ковалева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Крещение
04.09.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.01.1853

Сын: Волков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Рождение ребёнка
21.04.1855

Дочь: Глебова Александра Петровна

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.05.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1857

Сын: Волков Александр Петрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.12.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1869

Сын: Волков Павел Петрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Волков Иван Петрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.02.1873

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Волков Василий Петрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой (1853), служитель завода (1857)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Петровна

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Около 1905
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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