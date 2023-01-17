Волков Петр Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиОколо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Волков Еремей Власович
Мать: Волкова Домника Петровна
Крещение
15.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте Федор Иванов Плешаков
Рождение ребёнка
17.07.1852
Дочь: Ковалева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Крещение
04.09.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.01.1853
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
21.04.1855
Дочь: Глебова Александра Петровна
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Крещение
17.05.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
21.03.1857
Сын: Волков Александр Петрович
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Крещение
09.12.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1869
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
29.07.1870
Сын: Волков Иван Петрович
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
20.02.1873
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
До 1873
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой (1853), служитель завода (1857)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Петровна
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Емельяновна
Смерть
Около 1905