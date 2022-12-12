Ковалева (Волкова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Волкова) Ольга Петровна

Ковалева (Волкова) Ольга Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1852

Отец: Волков Петр Еремеевич

Мать: Волкова Феодосия Емельяновна

Крещение
20.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1870

Муж: Ковалев Иван Андреевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1871

Сын: Ковалев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ковалев Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close