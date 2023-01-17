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Волков Василий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.02.1873
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
До 1873

Отец: Волков Петр Еремеевич

Мать: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.09.1884
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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