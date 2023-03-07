Волков Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения11.03.1869
Дата смерти22.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1869
Крещение
16.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.03.1870
Причина смерти: От жабы
Похороны
24.03.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя