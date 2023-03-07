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Волков Павел Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.03.1869

Дата смерти

22.03.1870

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1869

Отец: Волков Петр Еремеевич

Мать: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.03.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От жабы
Похороны
24.03.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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