Глебова (Волкова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения21.04.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1855
Крещение
23.04.1855
Крещение
16.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.11.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.08.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.02.1873
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1874
Дочь: Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1879
Сын: Глебов Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1883
Сын: Глебов Гавриил Емельянович
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1884
Сын: Глебов Константин Емельянович
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1890
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1897
Дочь: Феона Емельяновна
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
До 1897
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно