Глебова (Волкова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Волкова) Александра Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.04.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1855

Отец: Волков Петр Еремеевич

Мать: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.04.1855
Крещение
16.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.11.1869

Муж: Глебов Емельян Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.08.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.02.1873
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1874

Дочь: Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Глебов Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1883

Сын: Глебов Гавриил Емельянович

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.05.1884

Сын: Глебов Константин Емельянович

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1890

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1897

Дочь: Феона Емельяновна

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Глебов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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