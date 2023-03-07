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(Глебова) Анастасия Емельяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1874

Отец: Глебов Емельян Петрович

Мать: Глебова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.04.1883
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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