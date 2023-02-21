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Глебов Емельян Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1846

Отец: Глебов Петр Саввич

Мать: Глебова Мелания Михайловна

Крещение
18.08.1846
Крещение
17.07.1859
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.04.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница, как записано, "дочь девица Александра Петрова". Но родивший-то - Матвей Петрович (?)
Бракосочетание
12.11.1869

Жена: Глебова Александра Петровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.11.1869

Жена: Глебова Екатерина Евгениевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1870

Сын: Глебов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Глебова Екатерина Евгениевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1874

Дочь: Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Глебов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1883

Сын: Глебов Гавриил Емельянович

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.05.1884

Сын: Глебов Константин Емельянович

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1890

Дочь: Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Рождение ребёнка
15.04.1897

Дочь: Феона Емельяновна

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Глебов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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