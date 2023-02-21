Глебов Емельян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.08.1846
Отец: Глебов Петр Саввич
Крещение
18.08.1846
Крещение
17.07.1859
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.04.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница, как записано, "дочь девица Александра Петрова". Но родивший-то - Матвей Петрович (?)
Бракосочетание
12.11.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.11.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1870
Сын: Глебов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Глебова Екатерина Евгениевна
Рождение ребёнка
25.12.1874
Дочь: Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Рождение ребёнка
04.10.1879
Сын: Глебов Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1883
Сын: Глебов Гавриил Емельянович
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1884
Сын: Глебов Константин Емельянович
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Рождение ребёнка
19.11.1890
Дочь: Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Рождение ребёнка
15.04.1897
Дочь: Феона Емельяновна
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Рождение ребёнка
До 1897
Мать ребёнка: Глебова Александра Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно