Глебова (Праздникова) Екатерина Евгениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Праздникова) Екатерина Евгениевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

09.05.1873

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Праздников Евгений

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1869

Муж: Глебов Емельян Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1870

Сын: Глебов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.05.1873
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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