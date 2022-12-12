Глебова (Праздникова) Екатерина Евгениевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти09.05.1873
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Праздников Евгений
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1870
Сын: Глебов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Глебов Емельян Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1873