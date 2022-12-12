Глебов Александр Емельянович
Место рождения
Дата рождения05.10.1870
Дата смерти03.10.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1870
Крещение
09.10.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1871
Причина смерти: От рвоты
Похороны
06.10.1971
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя