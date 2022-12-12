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Глебов Александр Емельянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.10.1870

Дата смерти

03.10.1871

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1870

Отец: Глебов Емельян Петрович

Мать: Глебова Екатерина Евгениевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.10.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.10.1871
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От рвоты
Похороны
06.10.1971
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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