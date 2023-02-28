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Волков Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1870

Отец: Волков Петр Еремеевич

Мать: Волкова Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.08.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.09.1886
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.09.1888
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.12.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.04.1898
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Елизавета Владимировна

Смерть
Неизвестно
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