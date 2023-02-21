Морозова (Волкова) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Волкова) Наталия Александровна

Морозова (Волкова) Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1896

Дата смерти

14.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1896

Отец: Волков Александр Петрович

Мать: Волкова Анастасия Гаврииловна

(18.08.2017) До этого момента датой рождения считалась 07.09.1897
Крещение
10.09.1896
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.04.1909
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.11.1910
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Города Перми мещанин Александр Василиев Ильичев
Рождение ребёнка
1923

Сын: Морозов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Морозов-Курышев Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов-Курышев Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.02.1988
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close