Морозова (Волкова) Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1896
Дата смерти14.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
04.09.1896
(18.08.2017) До этого момента датой рождения считалась 07.09.1897
Крещение
10.09.1896
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.04.1909
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.11.1910
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Города Перми мещанин Александр Василиев Ильичев
Рождение ребёнка
1923
Сын: Морозов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Морозов-Курышев Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1988