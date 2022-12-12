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Волков Петр Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.09.1888

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1888

Отец: Волков Александр Петрович

Мать: Волкова Анастасия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.09.1888
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.09.1896
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.05.1903
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1918
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