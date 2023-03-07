Щекалев Василий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Крещение
27.04.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1846
Сын: Щекалев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1849
Сын: Щекалев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Крещение
30.11.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Крещение
18.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1852
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Крещение
23.04.1855
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Крещение
28.10.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856
Сын: Щекалев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
02.12.1857
Дочь: Августа Васильевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
23.04.1859
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
08.11.1864
Дочь: Капитолина Васильевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1888