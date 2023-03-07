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Щекалев Василий Емельянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Щекалев Емельян Егорович

Мать: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.04.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1842

Жена: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1846

Сын: Щекалев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1849

Сын: Щекалев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.11.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1852

Сын: Щекалев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.04.1855
Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Крещение
28.10.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856

Сын: Щекалев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1857

Дочь: Августа Васильевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1859

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
08.11.1864

Дочь: Капитолина Васильевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Щекалева Анастасия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1888
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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