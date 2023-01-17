Щекалева (Климовских) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти07.01.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Климовских Андрей Матвеевич
Мать: не указана
Сын: Щекалев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Сын: Щекалев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Сын: Щекалев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Дочь: Августа Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Дочь: Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович