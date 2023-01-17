Щекалева (Климовских) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Климовских) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

07.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Климовских Андрей Матвеевич

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1842

Муж: Щекалев Василий Емельянович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1846

Сын: Щекалев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1849

Сын: Щекалев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1852

Сын: Щекалев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Щекалев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1857

Дочь: Августа Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1859

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
08.11.1864

Дочь: Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Щекалев Василий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.01.1889
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
09.01.1889
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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