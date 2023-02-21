(Щекалева) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щекалева) Феодосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1855

Отец: Щекалев Василий Емельянович

Мать: Щекалева Анастасия Андреевна

Крещение
17.05.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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