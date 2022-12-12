(Щекалева) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щекалева) Агриппина Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Щекалев Василий Емельянович

Мать: Щекалева Анастасия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.11.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.06.1859
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.08.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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