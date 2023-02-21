(Щекалева) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1859
Крещение
27.04.1859
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно