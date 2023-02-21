(Щекалева) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Щекалева) Ирина Васильевна

(Щекалева) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1859

Отец: Щекалев Василий Емельянович

Мать: Щекалева Анастасия Андреевна

Крещение
27.04.1859
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close