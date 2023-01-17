Кондюрина (Щекалева) Елизавета Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти12.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Крещение
07.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.12.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хиона Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
13.03.1856
Дочь: Климовских Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
14.05.1859
Сын: Кондюрин Николай Семенович
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Кондюрин Сергей Семенович
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.10.1868
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.06.1903
Причина смерти: От старости
Похороны
14.06.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя