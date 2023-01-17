Кондюрина (Щекалева) Елизавета Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Щекалева) Елизавета Емельяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

12.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Щекалев Емельян Егорович

Мать: Щекалева Анастасия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.12.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хиона Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1856

Дочь: Климовских Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1859

Сын: Кондюрин Николай Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Кондюрин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.10.1868

Сын: Кондюрин Назар Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Иван Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
12.06.1903
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От старости
Похороны
14.06.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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