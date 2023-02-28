Кондюрин Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Крещение
23.11.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.11.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.11.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.11.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1897
Сын: Кондюрин Василий Иванович
Мать ребёнка: Кондюрина Пелагия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно