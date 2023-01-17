Кондюрин Семен Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хиона Семеновна
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
13.03.1856
Дочь: Климовских Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
14.05.1859
Сын: Кондюрин Николай Семенович
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Кондюрин Сергей Семенович
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
22.10.1868
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно