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Кондюрин Семен Лаврентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кондюрин Лаврентий Федорович

Мать: Кондюрина Марфа Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хиона Семеновна

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1856

Дочь: Климовских Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1859

Сын: Кондюрин Николай Семенович

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Кондюрин Сергей Семенович

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.10.1868

Сын: Кондюрин Назар Семенович

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Иван Семенович

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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