Кондюрина Марфа Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кондюрин Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кондюрин Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феоктиста Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно