Кондюрина Марфа Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Марфа Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кондюрин Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феоктиста Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Лаврентий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Лаврентий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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