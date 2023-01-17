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Кондюрин Петр Лаврентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кондюрин Лаврентий Федорович

Мать: Кондюрина Марфа Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.03.1850

Жена: Кондюрина Степанида Зотична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кондюрин Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Кондюрина Степанида Зотична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кондюрина Степанида Зотична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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