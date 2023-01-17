Кондюрин Петр Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
08.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Кондюрина Степанида Зотична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кондюрина Степанида Зотична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно