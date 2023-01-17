Кондюрина (Соболева) Степанида Зотична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Соболева) Степанида Зотична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Соболев Зотик Тимофеевич

Мать: Соболева Ирина Евлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.03.1850

Муж: Кондюрин Петр Лаврентьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кондюрин Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Лаврентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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