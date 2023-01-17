Кондюрина (Соболева) Степанида Зотична
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
08.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно