Климовских (Кондюрина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Кондюрина) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.03.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1856

Отец: Кондюрин Семен Лаврентьевич

Мать: Кондюрина Елизавета Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.11.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1877

Муж: Климовских Родион Ефимович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Поликарп Федоров Соколов
Смерть
Неизвестно
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