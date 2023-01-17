Щекалева Агафия Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева Агафия Савватеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Щекалев Лев Егорович

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Щекалев Иван Егорович

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Щекалев Василий Егорович

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Шабалина Пелагия Егоровна

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Щекалев Емельян Егорович

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Щукина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1803

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1805

Сын: Щекалев Ефим Егорович

Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекалев Егор Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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