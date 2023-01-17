Щекалева Агафия Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Щекалев Лев Егорович
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Шабалина Пелагия Егоровна
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Щукина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Рождение ребёнка
14.03.1803
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Рождение ребёнка
16.03.1805
Отец ребёнка: Щекалев Егор Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно