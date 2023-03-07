Шабалина (Щекалева) Пелагия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Щекалева) Пелагия Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Щекалев Егор Андрианович

Мать: Щекалева Агафия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1817

Муж: Шабалин Николай Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Смирнова Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Шабалин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шабалин Дементий Николаевич

Отец ребёнка: Шабалин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Шабалин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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