Шабалина (Щекалева) Пелагия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Смирнова Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Шабалин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шабалин Дементий Николаевич
Отец ребёнка: Шабалин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Шабалин Николай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно