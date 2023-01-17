Шабалин Дементий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
06.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1843
Дочь: Мария Дементьевна
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Иларионовна
Рождение ребёнка
10.06.1847
Дочь: Феодосия Дементьевна
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Иларионовна
Рождение ребёнка
07.01.1856
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Иларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно