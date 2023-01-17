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Шабалин Дементий Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шабалин Николай Иванович

Мать: Шабалина Пелагия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1842

Жена: Шабалина Феодосия Иларионовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1843

Дочь: Мария Дементьевна

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1847

Дочь: Феодосия Дементьевна

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1856

Сын: Шабалин Ефим Дементьевич

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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