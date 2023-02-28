(Шабалина) Феодосия Дементьевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1847
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатка Татиана Васильева Кашмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно