(Шабалина) Мария Дементьевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1843
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатка Татиана Васильева Кашмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно