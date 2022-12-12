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(Шабалина) Мария Дементьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1843

Отец: Шабалин Дементий Николаевич

Мать: Шабалина Феодосия Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатка Татиана Васильева Кашмина
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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