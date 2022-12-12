Щекалев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
17.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
?.01.1813
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Щекалева Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
?.11.1813
Дочь: Соболева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Щекалева Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
?.11.1820
Сын: Щекалев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Щекалева Агриппина Федоровна
Бракосочетание
06.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Щекалева Марина Фоминична
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дьячкова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Щекалева Марина Фоминична
Рождение ребёнка
1835
Сын: Щекалев Александр Иванович
Мать ребёнка: Щекалева Марина Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно