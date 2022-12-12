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Щекалев Иван Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Щекалев Егор Андрианович

Мать: Щекалева Агафия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1812

Жена: Щекалева Агриппина Федоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
?.01.1813

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Щекалева Агриппина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1813

Дочь: Соболева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Щекалева Агриппина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1820

Сын: Щекалев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Щекалева Агриппина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Щекалева Марина Фоминична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Щекалева Марина Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дьячкова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Щекалева Марина Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Щекалев Александр Иванович

Мать ребёнка: Щекалева Марина Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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