Щекалева (Силина) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩекалева (Силина) Агриппина Федоровна

Щекалева (Силина) Агриппина Федоровна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

?.01.1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Силин Федор Тимофеевич

Мать: Силина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1812

Муж: Щекалев Иван Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
?.01.1813

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1813

Дочь: Соболева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1820

Сын: Щекалев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
?.01.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета
Смерть
?.01.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close