Щекалева (Силина) Агриппина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти?.01.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Силин Федор Тимофеевич
Мать: Силина Агафия Ивановна
Бракосочетание
17.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
?.01.1813
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович
Рождение ребёнка
?.11.1813
Дочь: Соболева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович
Рождение ребёнка
?.11.1820
Сын: Щекалев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.01.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета
Смерть
?.01.1821