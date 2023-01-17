Силина (Малышева) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти14.03.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
19.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Толстых Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Силин Иван Федорович
Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Щекалева Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1810
Похороны
03.04.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя