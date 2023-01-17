Силина (Малышева) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Малышева) Агафия Ивановна

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1754

Дата смерти

14.03.1810

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Малышев Иван Григорьевич

Мать: Малышева Мариамна Семеновна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
19.02.1777

Муж: Силин Федор Тимофеевич

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Толстых Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Силин Иван Федорович

Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Силин Роман Федорович

Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Щекалева Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Силин Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.03.1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
03.04.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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