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Силин Роман Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Силин Федор Тимофеевич

Мать: Силина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1808

Жена: Силина Феврония Кирилловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1812

Сын: Силин Матвей Романович

Мать ребёнка: Силина Феврония Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Параскева Романовна

Мать ребёнка: Силина Феврония Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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