Силин Роман Федорович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Силин Федор Тимофеевич
Мать: Силина Агафия Ивановна
Бракосочетание
05.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1812
Мать ребёнка: Силина Феврония Кирилловна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Параскева Романовна
Мать ребёнка: Силина Феврония Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно