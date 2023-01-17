Толстых (Силина) Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Силин Федор Тимофеевич
Мать: Силина Агафия Ивановна
Бракосочетание
24.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анисия Леонтьевна
Отец ребёнка: Толстых Леонтий Исаакович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Толстых Трофим Леонтьевич
Отец ребёнка: Толстых Леонтий Исаакович
Рождение ребёнка
?.09.1809
Сын: Толстых Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Толстых Леонтий Исаакович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1809