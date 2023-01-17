Толстых (Силина) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых (Силина) Варвара Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Силин Федор Тимофеевич

Мать: Силина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.02.1799

Муж: Толстых Леонтий Исаакович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анисия Леонтьевна

Отец ребёнка: Толстых Леонтий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Толстых Трофим Леонтьевич

Отец ребёнка: Толстых Леонтий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1809

Сын: Толстых Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Толстых Леонтий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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