Малышева Мариамна Семеновна
Место рожденияСоликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Силина Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно