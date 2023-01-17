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Малышева Мариамна Семеновна

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Место рождения

Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1743

Сын: Малышев Николай Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Малышев Егор Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Силина Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Малышев Агафон Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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