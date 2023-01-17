Щекалев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Щекалев Иван Егорович
Бракосочетание
17.02.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Кельсий Моисеев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно