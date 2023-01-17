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Щекалев Александр Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Щекалев Иван Егорович

Мать: Щекалева Марина Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1856

Жена: Щекалева Матрона Степановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Кельсий Моисеев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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