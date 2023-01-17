Щекалева (Широкова) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Широкова) Матрона Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Широков Степан Еремеевич

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1856

Муж: Щекалев Александр Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Кельсий Моисеев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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