Щекалева (Широкова) Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Широков Степан Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Кельсий Моисеев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно