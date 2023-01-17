Щекалева (Дружинина) Марина Фоминична
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
06.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дьячкова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Щекалев Александр Иванович
Отец ребёнка: Щекалев Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно