Дружинина (Рябова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Рябова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Рябов Дмитрий Александрович

Мать: Рябова Марфа Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Решоткина Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Дружинин Фома Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Дружинин Сила Фомич

Отец ребёнка: Дружинин Фома Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Щекалева Марина Фоминична

Отец ребёнка: Дружинин Фома Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1799

Дочь: Пелагия Фоминична

Отец ребёнка: Дружинин Фома Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дружинин Антон Фомич

Отец ребёнка: Дружинин Фома Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1804

Сын: Дружинин Петр Фомич

Отец ребёнка: Дружинин Фома Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ефимия Фоминична

Отец ребёнка: Дружинин Фома Тихонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Фома Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно