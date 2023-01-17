Щукина (Щекалева) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Щекалева) Анна Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Щекалев Егор Андрианович

Мать: Щекалева Агафия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феоктиста Федоровна

Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Щукин Степан Федорович

Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Щукин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1838

Сын: Щукин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Щукин Петр Федорович

Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Федор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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