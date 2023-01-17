Щукина (Щекалева) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феоктиста Федоровна
Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1838
Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Щукин Петр Федорович
Отец ребёнка: Щукин Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Федор Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно