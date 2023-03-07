Щукин Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Щукин Павел Васильевич
Мать: Щукина Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
01.10.1838
Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Щукин Петр Федорович
Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Анна Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно