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Щукин Федор Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Щукин Павел Васильевич

Мать: Щукина Анна Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феоктиста Федоровна

Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Щукин Степан Федорович

Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Щукин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1838

Сын: Щукин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Щукин Петр Федорович

Мать ребёнка: Щукина Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Анна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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