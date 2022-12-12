Щукина Анна Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1800
Сын: Щукин Роман Павлович
Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Щукин Пантелеймон Павлович
Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Щукин Федор Павлович
Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич
Крещение
12.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1812
Сын: Щукин Тихон Павлович
Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Щукин Никон Павлович
Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1821