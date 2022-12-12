Щукина Анна Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Анна Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1800

Сын: Щукин Роман Павлович

Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Щукин Пантелеймон Павлович

Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Щукин Федор Павлович

Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Щукин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1812

Сын: Щукин Тихон Павлович

Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Щукин Никон Павлович

Отец ребёнка: Щукин Павел Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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